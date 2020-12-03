Смерть Ирины Антоновой остановила часы в доме Ольги Свибловой

«В тот момент, когда я узнала о том, что Ирина Александровна ушла, часы остановились. Большие-большие часы в моем доме взяли и остановились. Удивительно, но я вспоминала ее в последние дни до ее смерти, не знаю, почему. Я много думала о ней, много говорила о ней», — призналась Свиблова.

Деятельность Антоновой сыграла большую роль в жизни директора Московского дома фотографии. Впервые Свиблова посетила выставку в 1961 году в семь лет. В тот год Антонова возглавила Пушкинский музей.

«Дальше вся моя жизнь менялась от выставки к выставке, которые я видела в Пушкинском музее», — вспоминала искусствовед.

Свиблова рассказала, как привозили в Москву «Джоконду». Это довольно сложная процедура. Тогда нельзя было и мечтать о подобном. Однако Антонова умела мечтать и была способна сделать мечту явью. У других не хватило бы для этого дерзости, уверена искусствовед.

«„Джоконда“! Это же неслыханная дерзость — попросить по пути движения картины с выставки из Японии во Францию остановить ее для показа в Москве», — отметила Свиблова.

Она много раз убеждалась, что Антонова всегда обгоняла время в своих мечтах и делах. Бывшая директор Пушкинского музея совершала прорывы, каждая ее выставка меняла каждого. Тогда же Антонова рискнула и смело открыла Музей личных коллекций. Благодаря этому удалось пополнить коллекцию Пушкинского музея «удивительными шедеврами». В то время у музеев не было традиции работать с частными коллекциями.