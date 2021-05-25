Сменивший пол Эллиот Пейдж впервые опубликовал фото после удаления груди

Звезда фильма «Джуно» и сериала «Академия Амбрелла» Эллиот Пейдж впервые продемонстрировал свой торс после операции по удалению груди. Снимок у бассейна появился в Instagram актера.

На фото можно видеть шрамы на теле актера, но Пейдж их ничуть не смущается. Пост набрал более двух миллионов лайков. В комментариях его поддержали и другие звезды.

«Хорошего лета, Эллиот», — написала актриса Джулиана Мур.

Майли Сайрус отметила, что актер просто горяч. Руби Роуз назвала его феноменальным.

Пейдж сделал каминг-аут в декабре прошлого года. Тогда он написал в своем Instagram, что является трансперсоной, и попросил с того времени обращаться к нему в местоимениях он/они.

В марте Эллиот стал первым трансгендерным мужчиной на обложке глянцевого журнала Time.

«Я очень рад играть в этом теле теперь, когда я — это по-настоящему я», — признался тогда артист.

Известность Пейджу принесло участие в фильме «Джуно», где он сыграл беременную школьницу.