Слуцкая рассказала о судьбе подарков, которые зрители бросают на лед

Слуцкая рассказала, что фигурист забирают с собой практически все подарки. Уже дома они решают их судьбу по собственному усмотрению.

«Что-то остается дома или становится своего рода талисманом, что-то переезжает к друзьям-знакомым», — отметила она.

Слуцкая добавила, что мягкие игрушки, которые часто дарят поклонники, спортсмены обычно передают в детские дома. Кроме того, иногда подарки оставляют юным спортсменкам — именно они убирают их со льда в перерывах между выступлениями участниц соревнований.

Ирина Слуцкая дважды побеждала в чемпионатах мира в 2002 и 2005 году. Кроме того, она завоевала серебро на Олимпийских играх, которые проходили в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, а также взяла третье место в Играх 2006 года — они проводились в Турине. Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2006 году.