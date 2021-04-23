Слухи о второй беременности Нюши опровергли

Слухи о второй беременности певицы Нюши не подтвердились. Их опровергла помощница артистки, сообщил Starhit.

На премии Glamour Eco Award Нюша неожиданно сделала заявление о маленькой жизни внутри нее.

«Пришло осознание того, что теперь я несу ответственность не только за себя, а внутри меня есть еще одна чудесная, маленькая жизнь. Скоро появится новый человечек…» — сказала музыкальная исполнительница.

После этого поклонники начали поздравлять Нюшу со скорым пополнением в семействе.

Однако PR-агент певицы опровергла эту информацию. Слова артистки вырвали из контекста, заявила она. На самом деле Нюша обсуждала с журналистами свою первую беременность.

«Нет, она не в положении. Ее спросили: „Что повлияло на ваше решение стать экоактивистом?“. Она ответила: „Повлияло то, что я стала мамой…“. И она обсуждала свой прошлый опыт, когда была еще беременной», — пояснила помощница певицы.

Слухи о второй беременности Нюши ходят уже давно, написал сайт eg.ru. Сейчас артистка воспитывает двухлетнюю дочь Симбу, которую она родила от главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова.