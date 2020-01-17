17 января 2020, 10:18
Слухи о второй беременности Меган Маркл заполонили Сеть
В Великобритании начали обсуждать вторую возможную беременность герцогини Сассекской. Поклонники звездной пары убеждены, что совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл поделятся радостной новостью с общественностью, написал сайт «Дни.ру».
В букмекерских конторах стали появляться ставки на то, что герцоги Сассекские в этом году сообщат о пополнении в семье. Многие связывают это с тем, что принц Гарри и Маркл захотели покинуть посты старших королевских фигур. Вторая причина — резкое желание герцогини участвовать в благотворительности.