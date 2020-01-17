Слухи о второй беременности Меган Маркл заполонили Сеть

В букмекерских конторах стали появляться ставки на то, что герцоги Сассекские в этом году сообщат о пополнении в семье. Многие связывают это с тем, что принц Гарри и Маркл захотели покинуть посты старших королевских фигур. Вторая причина — резкое желание герцогини участвовать в благотворительности.