Слухи о рождении ребенка Началовой после ее смерти опровергли

Журналисты сообщили о рождении сына Юлии Началовой через два года после ее смерти. Но анонимный источник Teleprogramma.pro назвал эту информацию бредом.

«Все эти слухи — просто бред сивой кобылы. Но у Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет», — заявил собеседник сайта.

Ранее портал Super.ru написал, что судья Вячеслав Кудря и певица Юлия Началова планировали стать родителями. Исполнительница не могла выносить ребенка, но собиралась пройти процедуру ЭКО. После попытки искусственного оплодотворения у врачей осталась яйцеклетка певицы. В итоге сына пары выносила и родила якобы суррогатная мать. По информации портала, мальчик живет вместе с отцом, который всячески его ограждает от общественности.

Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет. Она умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, возникшей на фоне других заболеваний. Незадолго до смерти исполнительницу госпитализировали. В больнице Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось. У нее осталась дочь Вера, рожденная от футболиста Евгения Алдонина.