Менеджер Бузовой прокомментировал слухи о провальном выступлении певицы на корпоративе

По словам очевидцев, Бузова пела под фонограмму и не всегда попадала в нее. Также певица требовала слишком много внимания к собственной персоне.

Нашлись и те, кому выступление звезды понравилось.

Антон Богославский, PR-менеджер Ольги Бузовой, заявил, что ни певица, ни он не видели критики концерта.

«Мы не видели никакой критики, ничего не видели. Это было стандартное корпоративное выступление», — заявил менеджер.