03 февраля 2020, 21:18
Менеджер Бузовой прокомментировал слухи о провальном выступлении певицы на корпоративе
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на корпоративе для сотрудников сети супермаркетов в Ростове. В своих соцсетях она поделилась, что довольна выступлением. Однако местные СМИ написали, что зрители остались недовольны, сообщило ИА Nation News.
По словам очевидцев, Бузова пела под фонограмму и не всегда попадала в нее. Также певица требовала слишком много внимания к собственной персоне.
Нашлись и те, кому выступление звезды понравилось.
Антон Богославский, PR-менеджер Ольги Бузовой, заявил, что ни певица, ни он не видели критики концерта.
«Мы не видели никакой критики, ничего не видели. Это было стандартное корпоративное выступление», — заявил менеджер.