Слухи о планах Киркорова уехать из России назвали провокацией

Информация об эмиграции Филиппа Киркорова не соответствует действительности. Сейчас певец готовится к юбилейному туру по России. Об этом сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.

«Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное провокация и сплетни», — сказала она.

Киркоров 30 апреля провел в Кремлевском дворце свою юбилейный концерт. По время исполнения песни «Мария Магдалена» за спиной певца появлялся большо светящийся крест, внутри которого находилась «распятая» актриса. Во время номера Киркоров ходил по кресту.

После этого глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заподозрил исполнителя в сознательной провокации и оскорблении чувств верующих.

В результате ряд Telegram-каналов написал, что артист якобы готовится эмигрировать из России.

Также сообщалось, что Киркоров перед началом своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце заявил, что понимает внимание прессы к его персоне. Артист с иронией отметил, что больше писать журналистам просто не о ком — все уехали из России.