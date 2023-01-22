Знаменитости 22 января 2023, 15:44 Сломавшая позвочник Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после травмы Актриса Лариса Удовиченко впервые после перелома позвоночника рассказала о своем состоянии РИА «Новости»

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Народная артистка России Лариса Удовиченко, сломавшая позвоночник в конце декабря прошлого года, впервые вышла на связь. О своем состоянии она рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина ранее сообщала, что Удовиченко находится дома. По ее словам, актрисе сделали операцию на позвоночнике.

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Оказалось, что перелом был компрессионным. Пока артистке нужно соблюдать постельный режим. Удовиченко при этом отлично держится и не теряет присутствия духа.

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«Все хорошо. Прекрасно себя чувствую», — заверила она.

Народный артист России Евгений Герасимов в эфире шоу выразил надежду, что у Удовиченко все будет в порядке. Он заметил, что у него тоже был сломан позвоночник в двух местах.

«Я хочу верить в чудо, что у Ларисы все будет хорошо», — сказал он.

Друг Удовиченко, актер Эвклид Кюрдзидис сообщил, что поддерживает связь с актрисой. По его словам, после перенесенной в декабре операции Удовиченко проходит курс реабилитации.

«Лариса Ивановна такой человек, который, находясь в трудной ситуации, сам оказывает поддержку другим. <…> Ждем ее в новых ролях», — заключил Кюрдзидис.