Знаменитости 02 декабря 2023, 23:12 «Слишком легко жилось». Костомаров рассказал, как смирился с потерей конечностей СЭ: Костомаров назвал ампутацию испытанием, которое ему подкинула жизнь РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ампутация — это испытание, которое ему подкинула жизнь, потому что ему «слишком хорошо жилось». Фигурист пообщался с изданием «Спорт-Экспресс» на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться», — поделился Костомаров.

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Фигурист рассудил, что жизнь для этого и дана, чтобы преодолевать препятствия, справляться с трудностями и достигать целей. Спортсмен считает, что в этом заключается суть жизни.

Выступая с речью в рамках мотивационного мероприятия в Москве в середине октября, Костомаров назвал главную ошибку своей жизни. Фатальной ошибкой спортсмен считает уверенность в будущем. Фигурист заявил, что теперь не намерен далеко заглядывать.