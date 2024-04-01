Знаменитости 01 апреля 2024, 17:41 «Слишком капризные». Бородина раскрыла причины конфликта с Седоковой и Птахой Бородина заявила, что поссорилась с Седоковой и Птахой из-за их требовательности РИА «Новости»

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Ведущая Ксения Бородина сообщила, что причиной ее конфликта с участниками программы «Последний герой», рэпером Птахой и певицей Анной Седоковой, стала излишняя требовательность звезд. Об этом она заявила в беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой в выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Бородина прокомментировала поведение участников в рамках реалити-шоу.

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«Она вела себя слишком капризно», — высказалась Бородина о бывшей участнице группы «ВиаГРА».

Она сообщила, что Анна Седокова и Птаха испытывали трудности с адаптацией к условиям проекта. Им приходилось обходиться без привычного комфорта: селебрити самостоятельно добывали еду и спали прямо на земле.

Сама Бородина призналась, что никогда бы не решилась на участие в таком испытании.

В этом же выпуске телеведущая рассказала, что ей запрещали говорить с Собчак в «Доме-2». Она заявила, что почувствовала облегчение после того, как коллега покинула проект.