«Слезы на глазах». Церетели вспомнил о Лужкове

Скульптор подчеркнул, что бывший мэр Москвы внес значительный вклад в восстановление храма Христа Спасителя.

«Сегодня, когда узнал [о смерти Лужкова], само собой вспомнилось, как воссоздавали храм Христа Спасителя, как он приезжал, следил за процессом, все время общался с художниками. Он всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства. У меня и моих коллег в Академии сегодня слезы на глазах. Очень тяжело, больно, когда хорошие люди уходят», — пояснил Церетели.

Он назвал Лужкова «достойным человеком».

«Юрий Михайлович очень много сделал — для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек, он любил жизнь, всегда стремился быть полезным. Мои искренние соболезнования родным и близким», — резюмировал Церетели.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков погиб в возрасте 83 лет. Он скончался в мюнхенской клинике во время операции.