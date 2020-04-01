Слепаков спел про коронавирус и набрал 2 млн просмотров за сутки

В последнее время соцсети пестрят мемами и шутками про коронавирус. Семен Слепаков не остался в стороне и записал песню об инфекции. «Вирусная» стала настоящим хитом, собрав всего за сутки более двух миллионов просмотров.

«У нас была куча проблем, мы были все недовольны всем, мы говорили, что лучше, ***, сдохнуть, чем жить вот так», — такими словами начинается «Вирусная» Слепакова на YouTube.

Затем он напоминает, что многие россияне жаловались на мрачную погоду, пробки и власть. Затем певец говорит, что при появлении коронавируса все люди поняли, что раньше все было хорошо.

«Коронавирус, коронавирус, *** (отстань — прим. ред.)», — поет Слепаков в припеве.

Видео с песней было опубликовано 31 марта. Всего за сутки ролик набрал 2,1 миллиона просмотров. Он выбился на первую строчку во вкладке «В тренде» в российском YouTube. в комментариях под видео пользователи разделились во мнениях. Некоторым посыл исполнителя не понравился, а кто-то писал, что Слепаков попал «100% в точку».

«Достаточно агрессивно и прямо! Спасибо, Семен», — написал один из подписчиков.

Тем временем коронавирус продолжает заражать людей по всему миру. В разных странах число заболевших уже перевалило за отметку в 860 тысяч человек. В России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.