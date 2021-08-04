Слепаков похудел после очищающего курса в клинике в Карелии

Комедийный артист Семен Слепаков показал результаты похудения. Для этого он проходил очищающий курс в карельской клинике. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на его Instagram.

Он выложил фото, на котором заметно, что артист сильно сбросил вес. Также Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем лечении. Он уточнил, что сложнее всего ему было первые три дня, а потом все стало нормально. Артист добавил, что результаты лечения весьма ощутимые.

«Приезжай, толстяк, в «Кивач» —

Вес трехзначный одвузначь!» — написал он.

Ранее Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram развернутый зарифмованный ответ хейтерам, которые засыпают его личными сообщениями. В паре четверостиший он затронул тему своей семьи и заявил, что развелся с женой осенью прошлого года.

Подписчики в очередной раз восхитились талантом Слепакова. Шоумена похвалили за достойный ответ тем, кто копается в его жизни, и назвали красавцем и гением. Многие расстроились из-за новости о разводе.