Слепаков объявил о своем разводе в стихах
Шоумен Семен Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram развернутый зарифмованный ответ хейтерам, которые засыпают его личными сообщении. В паре четверостиший он затронул тему своей семьи и заявил, что развелся с женой осенью прошлого года.
Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас я свет на это пролью -
Я в браке давно уже не состою,
Не буду вас утомлять
Деталями. Грустно, но — селяви -
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи, *****.
Подписчики в очередной раз восхитились талантом Слепакова. Шоумена похвалили за достойный ответ тем, кто копается, в его жизни, и назвали красавцем и гением. Многие расстроились из-за новости о разводе
Слепаков и его бывшая жена Карина поженились в 2012 году в Италии. Детей у них не было. В Сети практически нет информации о частной жизни Слепакова, так как он предпочитает на эту тему не говорит.