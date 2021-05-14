Слепаков объявил о своем разводе в стихах

Шоумен Семен Слепаков опубликовал на своей странице в Instagram развернутый зарифмованный ответ хейтерам, которые засыпают его личными сообщении. В паре четверостиший он затронул тему своей семьи и заявил, что развелся с женой осенью прошлого года.

Теперь пару слов про мою семью,

Сейчас я свет на это пролью -

Я в браке давно уже не состою,

Не буду вас утомлять

Деталями. Грустно, но — селяви -

Нас прошлой осенью развели,

И странно, что этого вы не нашли,

Расследователи, *****.

Подписчики в очередной раз восхитились талантом Слепакова. Шоумена похвалили за достойный ответ тем, кто копается, в его жизни, и назвали красавцем и гением. Многие расстроились из-за новости о разводе

Слепаков и его бывшая жена Карина поженились в 2012 году в Италии. Детей у них не было. В Сети практически нет информации о частной жизни Слепакова, так как он предпочитает на эту тему не говорит.