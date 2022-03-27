Следы наркотиков обнаружили в анализах умершего барабанщика Foo Fighters

В анализах умершего барабанщика американской группы Foo Fighters Тейлора Хокинса медицинская экспертиз аобнаружила следы марихуаны и опиоидов. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Колумбии, передает ТАСС.

«По предварительным данным, в токсилогическом анализе Хокинса обнаружены 10 видов веществ, включая марихуану, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и опиоиды», — сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что эксперты продолжают выяснять точные причины смерти мужчины. О новых результатах сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что барабанщик американской группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Это произошло во время южноамериканского турне группы. Хокинса нашли мертвым в номере отеля в Колумбии, где группа должна была выступить на фестивале Estereo Picnic вечером в пятницу, 25 марта.

Тейлор Хокинс родился в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас. Присоединился к Foo Fighters в 1997 году, через три года после образования группы. После его присоединения группа стала выступать на широкую публику и заполнять арены и стадионы — прежде концерты в основном проходили на небольших рок-площадках.

В 2021 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.