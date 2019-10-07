Следственный комитет получил жалобу на Эдгарда Запашного

Согласно заявлению, «директор ГУП „Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского“ Э. В. Запашный злоупотребил служебным (должностным) положением и нанес материальный ущерб государственному предприятию в сумме не менее 800 000 рублей».

Вице-президент объединения Виктория Ваганова уточнила, что речь идет о двух закупках цирком юридических услуг у единственного поставщика — Михаила Кузнецова — на общую сумму 650 тысяч рублей. Целью было сопровождение иска к учредителю радиостанции «Говорит Москва» в связи с заявлениями Сергея Доренко, бывшего главного редактора.

«Закупка для государственных нужд юридических услуг у единственного поставщика является нарушением антимонопольного законодательства», — указала Ваганова в заявлении. Также она отметила, что цена контрактов не соответствует средней рыночной цене этих услуг — от 30 до 60 тысяч рублей.

Как уточнило объединение, в цирке есть штатные юристы, в обязанности которых входит сопровождение исков.

На основании этих фактов Ваганова сделала заключение: «привлечение сторонних юристов, дублирующих трудовые функции штатных сотрудников, является неэффективным расходованием государственных средств».

Также заявители обратили внимание, что слова Доренко в эфире радио касались не цирка, а лично Запашного.

«В этой связи считаю, что Э. В. Запашный, используя служебное положение и государственные средства в личных интересах, оплатил услуги гражданина Кузнецова Михаила Николаевича в целях представления в суде его личных интересов», — написала Ваганова.

Помимо привлечения к ответственности за злоупотребление и растраты, заявители попросили СК отстранения Запашного от должности гендиректора на время проверки, расторжения договоров с Кузнецовым и взыскания в пользу государства суммы оплаты договоров и сопутствующих расходов. Также в обращении фигурировала просьба о проверке расходов на кормление тигров, «являющихся частной собственностью семьи Запашных» и «производит ли семья Запашных оплату за содержание и аренду помещений» цирка.

Пресс-служба «Большого Московского цирка на проспекте Вернадского» на момент публикации не ответила на запрос RNS, а сам Эдгард Запашный рекомендовал обратиться со всеми вопросами к его юристу. В свою очередь, Михаил Кузнецов заявил, что средства потрачены эффективно, однако уточнил, что с сутью претензий пока не знаком и дать подробный комментарий не может.