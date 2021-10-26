Следователи восстановили маршрут исчезнувшей актрисы Светличной

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут передвижения актрисы Светланы Светличной. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Москве.

«Следователи столичного Следственного комитета устанавливают местонахождения актрисы Светланы Светличной. В настоящее время изучены [записи] камеры видеонаблюдения и установлен маршрут ее передвижения, а также круг общения», — сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ведомства Юлия Иванова.

Следователи опросили родственников Светличной, соседей и людей, с которыми видели актрису накануне исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что на допрос к следователям доставили водителя, который вез звезду «Бриллиантовой руки» незадолго до ее пропажи. В полицию сегодня также обратилась женщина, которая заявила, что якобы видела актрису, когда она просила милостыню у метро. Официального подтверждения этой информации нет.

Менеджер Светличной заверил, что волноваться не о чем. По его мнению, актриса в силу возраста просто может вести себя определенным образом, в частности, забыть про телефон. На звонки она не отвечает вот уже несколько дней.