Знаменитости 27 декабря 2023, 10:29 Следователи вновь проверят высказывания Галкина и Пугачевой — СМИ Shot: СК вновь проверит высказывания Галкина и Пугачевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Следователи проведут повторную проверку высказываний шоумена Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой. Появились новые материалы, по которым могут возбудить уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, общественное движение «Зов народа» попросило следователей сосредоточиться на антироссийских высказываниях Галкина*, сделанных на концертах в Лимассоле и Анталье. Тогда шоумен открыто признавался, что спонсирует ВСУ, и высмеивал атаки беспилотников на Москву. Антироссийских высказываний не избегала и его жена Алла Пугачева.

Реклама

Максима Галкина* проверят на дискредитацию ВС России, содействие террористической деятельности и возбуждение ненависти либо вражды.

Ранее стало известно, что следователи не стали возбуждать в отношении звездной пары уголовное дело о фейках про российскую армию. СК проверил публикации Пугачевой в соцсети и видеозапись Галкина* с заведомо ложными сведениями об обстреле дома в Одессе, а также его слова о ВС России и ее правительстве.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.