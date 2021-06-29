Следователи проверят угрозы модельеру Вячеславу Зайцеву

Следственный комитет начал проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву. Правоохранители предполагают, что у него могут незаконно забрать имущество.

«В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах Главное следственное управление СК по Москве организовало процессуальную проверку», — сообщили в СК.

Представителя модельера пригласили на личный прием в Следственный комитет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что модельер Вячеслав Зайцев, который страдает болезнью Паркинсона, написал в Следственный комитет и прокуратуру заявление о продаже за его спиной помещений Дома моды. Как сообщал Life, в апреле и мае было совершено две сделки, в результате которых кутюрье лишился 900 квадратных метров. О продаже Зайцев узнал из новостей.

Продажу подтвердил гендиректор Дома моды Расул Ахмедов. Следствие будет выяснять законность сделки, о которой не знал Вячеслав Зайцев, а также заявление модельера, что Ахмедов угрожает ему и оказывает психологическое давление.