Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся Рудакова обвинила врачей, которые лечили ее мать, в халатности. Следователи проверят медиков. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, сотрудники СК изучат действия врачей Руслановой на признаки преступления по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей.

Ранее Рудакова на своей странице в Facebook заявила, что медики влили ее матери слишком много крови, после чего у нее случился обширный инфаркт. После этого, по словам женщины, у нее удалили полип без анализов и она заразилась коронавирусом. Рудакова уверила, что Русланову перевели из реанимации в обычную палату, хотя чувствовала она себя очень плохо.

Народная артистка России Нина Ивановна Русланова умерла на 76-м году жизни 21 ноября. Накануне у нее случился инсульт. Церемония прощания состоится в Доме кино 24 ноября. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.