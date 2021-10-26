Водителя, который вез актрису Светлану Светличную перед исчезновением, доставили в следственный отдел для допроса. Об этом рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

По его данным, мужчину привезли к следователям утром 26 октября, поиски актрисы продолжаются.

При этом менеджер Светличной Сергей Рублев заверил, что она никуда не пропадала, просто не хочет общаться с прессой и переехала поближе к родственникам, все-таки ей уже 81 год. Ее телефон не отвечает с 22 октября, но пока никаких результатов поиски не принесли.

Сын актрисы Алексей Ивашов заявил РЕН ТВ, что Светличная действительно переехала в новый дом на Лосином острове. Там, по информации канала, был найден рюкзак с деньгами.

Telegram-канал Shot сообщил о том, что в полицию обратилась москвичка, которая заявила, что якобы видела у станции метро «Тургеневская» женщину, которая была очень похожа на Светличную и просила милостыню. Правоохранители эти данные официально не подтверждали.

В Гильдии актеров кино России сообщили, что перед пропажей Светличная жаловалась на издевательства и просила дать ей юриста.