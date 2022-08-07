Галкин перешел на латышский язык на концерте из-за того, что за ним «следят русские»

Комик и шоумен Максим Галкин на концерте в Юрмале высмеял зрителей из России. Во время выступления он неожиданно перешел на латышский язык, объяснив это тем, что за ним якобы следят после отъезда из страны.

При этом комик обратил внимание, что в зале есть зрители из России, которые не понимают его речь. По мнению юмориста, это очень забавно, написал «ТВ Центр».

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. <…> Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — сказал Галкин.

Оставшуюся часть концерта он все-таки провел на русском языке.

Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России сначала в Израиль, а потом в Латвию. Ранее стало известно, что из-за этих переездов и сложностей с логистикой Пугачева не может получить барокамеру за три миллиона рублей, которую заказала в российской компании.