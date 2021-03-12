Slava Marlow рассказал о поездке с Моргенштерном в сауну с эскортницами

Музыкант и саунд-продюсер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о поездке в сауну со своим другом рэпером Моргенштерном. Он признался, что их сопровождали эскортницы.

Историей Артем Готлиб поделился в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск которого доступен на YouTube.

Музыкант признался, что после одного из выступлений Моргенштерна в Краснодаре рэпер попросил организатора устроить им поездку в сауну с «девочками». Сначала он подумал, что это шутка.

«Там была сауна, скорее из 90-х годов. Девочки были из 2000-х», — рассказал 21-летний саунд-продюсер.

На вопрос Урганта, что они там делали, Артем Готлиб сказал, что он пытался съесть блины. Музыкант постоянно заказывал блюдо, но одна из девушек их съедала.

«Голодные эскортницы Краснодара вырывали блин изо рта Slava Marlow», — пошутил над его историей шоумен.

Артем Готлиб во время шоу отметил, что коммерция портит творчество. Он немного устал от московской рутины, когда нужно создавать произведения только ради денег.

Также саунд-продюсер рассказал, что не употребляет алкоголь.