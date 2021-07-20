Слава КПСС показал видео из своей сгоревшей квартиры

Рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Слава КПСС, снял видео из своей квартиры после пожара. ЧП произошло в Санкт-Петербурге.

Фото и видео обгоревших стен музыкант опубликовал во всех своих соцсетях.

«Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?» — поинтересовался он в Twitter.

В Stories в Instagram Машнов отметил, что ремонт в квартире после пожара стоит очень дорого, и ненавязчиво предложил своим подписчикам послушать его новый релиз на Spotify. Что именно произошло, рэпер не уточнил.

По данным «Фонтанки», сгоревшая квартира Славы КПСС находится на улице Трефолева. ЧП произошло 19 июля днем. В региональном главке МЧС изданию сообщили, что площадь пожара составила три квадратных метра. Горела обстановка, уточнили в ведомстве. Что стало причиной возгорания, неизвестно.