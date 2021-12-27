Слава КПСС, Джарахов и другие блогеры выпустили ролик в поддержу Хованского

Слава КПСС, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и другие известные блогеры выпустили ролик в поддержку Юрия Хованского. Видео опубликовано на его YоuТubе-канале. Вместе с этим запустили петицию с призывом прекратить преследование блогера, обвиняемого в оправдании терроризма.

В начале ролика девушка Хованского Мария Нелюбова напомнила, что в июне к блогеру пришли «незваные гости» из силовых структур. Далее выступил Николай Соболев, который отметил, что что при задержании Хованского якобы обещали освободить в тот же день, сразу после дачи показаний. Но уже полгода он находится в СИЗО, продолжил Руслан Усачев. Он отметил, поводом для задержания стала песня про теракт в театре на Дубровке, которую Хованский исполнил на стриме в 2012 году. Джарахов заявил, что широкая аудитория никогда бы не узнала о существовании этой песни, если бы ее не предали огласке спустя 10 лет.

В ролике также снялись Илья Шабельников, известный как Satyr, Руслан Соколовский, Илья Мэддисон, Олег Григорьев и другие блогеры.

Девушка Хованского опубликовала на сайте Change.org петицию со сбором подписей для прекращения уголовного преследования блогера.

Ранее суд отказал Хованскому в просьбе выпустить его из СИЗО, где он пробудет еще как минимум до 8 января.