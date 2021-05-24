24 мая 2021, 22:49
«Слава Богу, мне уже получше». Александр Маршал — о своем самочувствии после заражения коронавирусом
Певец Александр Маршал рассказал РИА ФАН, как он чувствует себя после заражения коронавирусом.
«Слава Богу, мне уже получше», — признался Маршал.
Он добавил, что находится не в больнице, а дома.
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.
«Вакцинация — не один из, а единственный способ остановить эпидемию», — подчеркнул он.