Певец Александр Маршал рассказал РИА ФАН, как он чувствует себя после заражения коронавирусом.

«Слава Богу, мне уже получше», — признался Маршал.

Он добавил, что находится не в больнице, а дома.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация — не один из, а единственный способ остановить эпидемию», — подчеркнул он.