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    24 мая 2021, 22:49

    «Слава Богу, мне уже получше». Александр Маршал — о своем самочувствии после заражения коронавирусом

    Артур Блянихов

    Певец Александр Маршал рассказал РИА ФАН, как он чувствует себя после заражения коронавирусом.

    «Слава Богу, мне уже получше», — признался Маршал.

    Он добавил, что находится не в больнице, а дома.

    Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.

    «Вакцинация — не один из, а единственный способ остановить эпидемию», — подчеркнул он.