Сквер имени Градского появится на его малой родине

Именем Александра Градского назовут сквер в городе Копейске Челябинской области, на малой родине певца и композитора. Об этом в городской администрации сообщили Ura.ru.

Сквер, который назовут в честь почившего музыканта, пока выбирают. А на доме, где жил народный артист, установят мемориальную доску.

«Копейчане уважают и любят этого великого певца и композитора, и все знают, что его раннее детство прошло в Копейске», — сообщили в мэрии.

На малой родине Градского в его честь также могут учредить музыкальный конкурс, добавили в администрации.

Градский родился в Копейске 3 ноября 1949 года. Спустя семь лет его семья переехала из Челябинской области в Москву.

Александр Градский, которого считают одним из основоположников русского рока, скончался в возрасте 72 лет. Музыканта не стало ночью 28 ноября. Перед этим он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сообщалось, что причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Прощание с музыкантом пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл». Точное место похорон пока неизвестно.

Незадолго перед смертью Градский хотел похудеть на 40 килограммов для съемок в шоу «Голос».