Знаменитости 27 декабря 2023, 11:47 Скульптуру Шакиры открыли в ее родном городе Espectador: скульптуру певицы Шакиры открыли в ее родной Барранкилье в Колумбии dpa/globallookpress

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Скульптуру в честь певицы Шакиры установили в Барранкилье — родном городе колумбийской исполнительницы. Об этом сообщило издание Espectador.

Статую Шакиры высотой 6,5 метра выполнили из бронзы. На состоявшейся 26 декабря церемонии открытия скульптуры присутствовали мэр Барранкильи Хайме Пумарехо и родители звезды.

Глава города отметил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что певица обладает «сердцем, которое сочиняет», и «бедрами, которые не лгут». По словам Пумарехо, таланту Шакиры нет равных, а ее голос движет массами. Мэр попросил исполнительницу и дальше вдохновлять женщин и девочек Карибского бассейна.

Сама певица поблагодарила в соцсети X за установку скульптуры. Шакира назвала статую образцом огромного художественного таланта ее соотечественников.

Ранее колумбийская исполнительница едва не попала в тюрьму из-за неуплаты налогов. Шакира избежала лишения свободы, договорившись о замене заключения на денежное взыскание.