Скульптора Кулика обвинили в оправдании нацизма из-за схожести работы с «Родиной-матерью»

Художник Олег Кулик участвовал в выставке «Арт-Москва». Одной из выставленных им работ стала скульптура «Большая мать». Бдительные посетители мероприятия усмотрели в ней отсылку к волгоградскому монументу, прославляющему подвиг советских солдат. Против Кулика завели уголовное дело, сообщило издание «Артгид».

Дело завели по просьбе председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Она подала в Генпрокуратуру РФ заявку на правовую оценку инсталляции Кулика «Большая мать». Правоохранительные органы усмотрели в работе художника «реабилитацию нацизма». Творцу вменили часть 3 статьи 354 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы или штраф в размере до трех миллионов рублей.

Также законностью скульптуры интересовались Захар Прилепин и депутат Александр Хинштейн. Они нашли в работе пародию на монумент «Родина-мать зовет!» Евгения Вучетича.

«Большая мать» была одной из инсталляций, которые Кулик выставлял в Гостином Дворе с 13 по 17 апреля. Экспонат для выставки «Арт-Москва» представляла галерея Frolov Gallery.

Значение своей инсталляции Кулик объяснил «Известиям». По словам художника, работа демонстрирует конфликт мужчины и женщины.