Знаменитости 07 сентября 2023, 12:19 Скульптор Тищенко: главной задачей при создании памятника Шатунову стала работа над деталями

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При создании памятника певцу Юрию Шатунову главной задачей стало точное и детальное воссоздание образа. Об этом сообщила московский скульптор Виктория Тищенко сайту телеканала «Звезда».

По ее словам, работа по изготовлению памятной скульптуры заняла один год. Сначала был создан эскиз, затем прорабатывался объем и портрет из глины. Певец стоит в характерной для него позе, у него добрые глаза и улыбка на лице.

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Отмечается, что памятник на могиле Юрия Шатунова открыли на Троекуровском кладбище 6 сентября.