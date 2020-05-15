15 мая 2020, 11:56
Скульптор Шустров скончался от пневмонии
Роман Шустров, создатель знаменитой скульптуры «Петербургский ангел», скончался в больнице. Врачи установили, что причиной смерти стала пневмония. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Молодежный театр на Фонтанке.
Скульптор умер 14 мая в Мариинской больнице. Туда его привезли с воспалением легких. Однако говорят, что Шустров мог заразиться коронавирусом.
«Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю „Петербургского ангела“», — приводит слова депутата ЗакСа Бориса Вишневского сайт «Утро.ру».