Скульптор Шустров скончался от пневмонии

Скульптор умер 14 мая в Мариинской больнице. Туда его привезли с воспалением легких. Однако говорят, что Шустров мог заразиться коронавирусом.

«Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю „Петербургского ангела“», — приводит слова депутата ЗакСа Бориса Вишневского сайт «Утро.ру».