Знаменитости 24 апреля 2023, 09:33 «Скучает по дому». Журналистам рассказали о состоянии Романа Костомарова ТАСС: фигурист Костомаров начал делать восстановительные упражнения РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова удалось стабилизировать и привести показатели здоровья в норму. Он начал курс восстановительных упражнений, рассказал источник ТАСС.

«Все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — сказал он.

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Романа Костомарова госпитализировали 10 января с подозрением на пневмонию, свой 46-й день рождения он встретил под наблюдением врачей после некроза и ампутации стопы. В марте после смены тактики лечения состояние фигуриста улучшилось, и он начал готовиться к протезированию. Спортсмену назначили еще несколько операций.

В Чехове прошло шоу призера Олимпийских игр, продюсера Ильи Авербуха в поддержку Романа Костомарова. На лед зала «Витязь» вышли призер Олимпиады Михаил Коляда, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, фигуристки Анастасия Зинина и Алина Горбачева, а ведущим выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.