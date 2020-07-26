Скорую помощь заметили в поместье Канье Уэста

Машина «скорой» прибыла на ранчо американского рэпера Канье Уэста в штате Вайоминг. Это произошло через час после того, как исполнитель опубликовал пост с извинениями перед своей женой Ким Кардашьян.

Канье Уэста очевидцы заметили около больницы неподалеку от своего дома, пишет портал TMZ. Примерно через десять минут на территорию его ранчо заехала машина скорой помощи.

Врачи покинули территорию усадьбы рэпера через некоторое время, самого же Канье Уэста вскоре видели уже катающимся на квадроцикле неподалеку от дома.

Несколькими днями ранее рэп-исполнитель написал на своей странице в Twitter, что уже несколько лет хочет развестись со своей знаменитой супругой Ким Кардашьян. Причина — ревность. По словам Уэста, Ким дала ему повод, когда два года назад встречалась с Миком Миллом для обсуждения тюремной реформы. Правда, позже твит артиста был удален.

Однако вскоре после этого Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве своего мужа. Она попросила поклонников не осуждать рэпера. В своем обращении в Instagram Кардашьян рассказала о том, каково это жить с человеком, который имеет проблемы с ментальным здоровьем. При этом она попросила поклонников и прессу проявить сочувствие и дать им спокойно пройти этот жизненный этап.