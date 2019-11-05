Скорсезе объяснил, почему отказался снимать «Джокера»

«Джокера» номинировали на рекордное количество «Оскаров» Подробнее

Ранее The Hollywood Reporter, сославшись на источники, сообщал о намерении Скорсезе работать над фильмом «Джокер». Впрочем, он собирался быть не режиссером, а продюсером картины.

«Я много думал о „Джокере“ последние четыре года. Решил, что у меня не хватит на него времени. Хотя Тодд [Филлипс] говорил мне: „Марти, это твой фильм“. По личным причинам я отказался от работы над картиной, но знаю сценарий очень хорошо», — заявил Мартин Скорсезе.

Он признался: не смог бы работать над персонажем, который становится героем комиксов, то есть абстракцией. Знаменитый режиссер уточнил, что не имеет ввиду плохое искусство, просто объясняет свое нежелание иметь к нему отношения.

Скорсезе сделал акцент, что выдающимся «Джокер» стал благодаря блестящей актерской игре Хоакина Феникса. Фильм, по его мнению, «сильно отличается» от лент о супергероях.