«Скоро окажется в тюрьме»: Понасенков предрек Лебедеву судьбу историка Соколова

Публицист Евгений Понасенков уверен, что оскорбивший его дизайнер Артемий Лебедев извинится и заплатит деньги за свои слова. Собеседник «360» напомнил, что ранее уже выиграл два суда у историка Соколова.

«Он же (Лебедев — прим. ред.) бездарен, неталантлив, нарвался на иск. Ну будет извиняться. Олег Соколов проиграл мне два суда, в том числе в Москве 28 июля. И должен мне деньги и должен извиниться. <…> Я полагаю, что Лебедев скоро окажется в тюрьме», — заявил во время беседы с «360» Понасенков.

Собеседник добавил, что у него есть пул юристов, которые занимаются «пылью, которая пытается ему гадить». Иски против Лебедева подадут уже на днях.

Ранее Лебедев забрел на YouTube-канал Понасенкова, на котором публицист выкладывает ролики со своими суждениями о том, что творится в мире. Дизайнер удивился, откуда у «шарлатана» может быть столько подписчиков и почему поклонники называют его «маэстро». Понасенков занимается историческим ревизионизмом — пересмотром устоявшихся научных концепций.

Лебедев заявил, что у безграмотного и «фанфаронистого» Понасенкова клиническая мания величия. По словам дизайнера, его внимание привлек человек, который пытается создать образ принадлежащего к элите, хотя сам «колхозник». Лебедев обвинил Понасенкова и в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Понасенков незамедлительно отреагировал на критику в свой адрес и пообещал засудить «вышедшего в тираж неудачника».