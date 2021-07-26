«Скорее всего, алкоголь»: эксперт прокомментировал пьяные танцы Ольги Бузовой

По Сети разлетелось видео, на котором Ольга Бузова танцует на вечеринке. Из-за странных движений звезды многие предположили, что она находится под воздействием наркотических веществ. Основатель сети реабилитационных центров Никита Лушников в разговоре с NEWS.ru прокомментировал нашумевшую запись.

Специалист отметил, что по одному видео невозможно определить, что употреблял человек. Однако он не считает, что на записи Бузова находится в наркотическом опьянении.

«„Бутираты“ — это 100% нет, потому что там совсем другие движения. Там было бы не просто присесть на пол, а намного большее разнообразие. Я думаю, что, скорее всего, это алкоголь. Насчет наркотических средств тут невозможно судить без экспертизы», — сказал Лушников.

Он предположил, что причиной странных танцев телеведущей и певицы стали несколько лишних бокалов шампанского.

Сама Ольга записала ролик в Instagram, в котором намекнула, что сплетни о том, что она употребляет наркотики, специально распускают ее недоброжелатели.

«Танцуют все, а странные мысли возникают только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся? В общем, ладно. Просто меня так веселит. Я просто знаю, откуда ветер дует и кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья, одно хочу сказать, бог тебе судья», — сказала певица.