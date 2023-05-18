Знаменитости 18 мая 2023, 13:24 Скончался звезда сериала «Чисто английское убийство» Виктор Галуччи

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Знаменитый актер Виктор Галуччи, известный по роли Тома Бейкера в британском детективном телевизионном сериале «Чистое английское убийство», скончался на 82-м году жизни. Об этом написало издание Mirror.

В ноябре этого года актеры сериала должны были соединиться на одном мероприятии. Теперь, по заявлению организаторов, оно будет посвящено памяти Галуччи, рассказал RT.

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Сериал «Чисто английское убийство» выходил с 1984 по 2010 год.