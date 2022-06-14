Скончался звезда КВН Халил Мусаев

В возрасте 48 лет умер актер и участник команды КВН «Махачкалинские бродяги» Халил Мусаев. Об этом сообщил в Telegram дагестанский общественник Шамиль Хадулаев. Он отметил, что юморист «многие годы дарил улыбку».

Информацию о смерти Мусаева ТАСС подтвердила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева», — добавила она.

Халил Мусаев родился в Махачкале, в 1990-х годах играл в КВН, позже участвовал в популярном в России телешоу «Даешь молодежь» и республиканском проекте «Горцы от ума». Другой актер этого шоу, Эльдар Иразиев, 12 июня сообщил на своей странице «ВКонтакте», что коллега накануне попал в больницу с «ишемическим инсультом, инфарктом мозга». Иразиев напомнил, что незадолго до этого у Мусаева уже был инсульт, так что «дела совсем плохи».