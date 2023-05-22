22 мая 2023, 03:10
Скончался внебрачный сын Алена Делона
Внебрачный сын Алена Делона, писатель Ари Булонь, скончался в Париже
Скончался французский писатель, фотограф и актер Ари Булонь — внебрачный сын Алена Делона. Тело 60-летнего мужчины обнаружили в Париже в его квартире на улице Камброн, сообщила газета Le Parisien.
«60-летний фотограф, сын певицы Нико, который всегда утверждал, что знаменитый актер Ален Делон был его отцом, был найден мертвым», — сказано в материале.
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Тело обнаружили в сильной стадии разложения в субботу, 20 мая. Останки передали судебным экспертам для установления причины смерти.
В прокуратуре Парижа сообщили, что за неоказание помощи человеку в опасности задержали предполагаемую спутницу Ари Булоня — 58-летнюю женщину, которая проживала вместе с ним. После неудачного падения у актера были проблемы со здоровьем, он передвигался в инвалидном кресле. Именно она обнаружила его тело.
Франция
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