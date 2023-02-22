Знаменитости 22 февраля 2023, 12:37 Скончался ведущий актер «Ленкома» Борис Чунаев Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер в возрасте 84 лет РИА «Новости»

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Заслуженный артист РСФСР, ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Сегодня пришло тяжелое известие. На 85-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев <…>, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова и других», — говорится в сообщении.

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В театре подчеркнули, что Чунаев был предан «Ленкому», где служил с 1967 года. Туда он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

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В 1967 году Чунаев дебютировал в кино. Зрителям он запомнился по фильмам «Считайте меня взрослым», «Убить дракона», «И возвращается вечер», «Олигарх», «На углу у Патриарших», «Полнолуние», «Каменная башка».