Умер сын Никиты Хрущева
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на близкого друга Хрущева — Марка Гаррисона.
Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуацияМарк Гаррисон
Никаких подробностей смерти сына Никиты Хрущева пока нет.
Сергей Хрущев родился 2 июля 1935 в Москве. В 1952 году поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ, отучился по специальности «Системы автоматического регулирования». Позже получил звание доктора технических наук, а в 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также награжден Орденом Ленина.
В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в американский Университет Брауна — там он читал лекции по теме холодной войны между США и СССР. В результате сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева решил остаться в Америке жить. В 1999 году он получил там гражданство.