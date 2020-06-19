Умер сын Никиты Хрущева

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер в США. Сергею Хрущеву было 84 года. Причины его смерти пока не известны.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на близкого друга Хрущева — Марка Гаррисона.

Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация Марк Гаррисон

Никаких подробностей смерти сына Никиты Хрущева пока нет.

Сергей Хрущев родился 2 июля 1935 в Москве. В 1952 году поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения МЭИ, отучился по специальности «Системы автоматического регулирования». Позже получил звание доктора технических наук, а в 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также награжден Орденом Ленина.

В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в американский Университет Брауна — там он читал лекции по теме холодной войны между США и СССР. В результате сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева решил остаться в Америке жить. В 1999 году он получил там гражданство.