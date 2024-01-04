Знаменитости 04 января 2024, 21:25 Скончался участник популярной в СССР польской рок-группы Czerwone Gitary Гитарист группы Czerwone Gitary Малиновский скончался на 49 году жизни Unsplash

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Гитарист, вокалист и автор песен Аркадиуш Малиновский умер на 49 году жизни. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на польские СМИ.

Музыкант был известен как участник польской рок-группы Czerwone Gitary, популярной в СССР как ВИА «Червоны гитары». Музыкальный коллектив появился в 1966 году и был очень известен в странах Восточной Европы и Советском Союзе. Малиновский играл в группе с 1999 по 2003 годы.

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Смерть музыканта подтвердили его коллеги по ансамблю. Причины его кончины неизвестны. Тело Малиновского кремируют, а прах захоронят в четверг, 4 января.