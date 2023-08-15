Знаменитости 15 августа 2023, 12:09 Скончался цирковой артист Андрей Николаев Росгосцирк: народный артист РСФСР Андрей Николаев умер на 86-м году жизни Росгосцирк

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Народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни в понедельник, 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Николаев скоропостижно скончался после отказа от госпитализации.

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«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаева в связи с его уходом. Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и сердцах его поклонников, близких и друзей», — заявили в организации.

Андрей Николаев — режиссер-постановщик уникальных номеров комического цирка и эстрады, обладатель награды «Золотая маска Грока», лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов, профессор ГИТИС.

Ранее СМИ сообщали, что Николаеву диагностировали острую стадию механической желтухи на фоне выявленной коронавирусной инфекции.