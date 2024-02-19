Знаменитости 19 февраля 2024, 22:03 Скончался сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев Freepik

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Сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Некролог опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Воробьев был лауреатом национальных и международных кино- и телефестивалей, членом Союза кинематографистов Белоруссии, а также членом Евразийской Академии Телевидения и Радио.

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Одной из самых известных работ Воробьева был сценарий российско-белорусского военно-исторического фильма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека», — говорится в сообщении.

Накануне скончалась культовая актриса турецкого кино Севда Фердаг, ей был 81 год. Одной из ключевых в ее карьере была роль в фильме «Королек — птичка певчая».