Знаменитости 26 февраля 2023, 23:31 Скончался старший брат певицы Мадонны Старший брат певицы Мадонны умер на 67-м году жизни YouTube

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Энтони Джерард Чикконе, который является старшим братом американской поп-исполнительницы Мадонны, скончался на 67 м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил супруг сестры певицы Мелани Чикконе Джо Генри. Он не стал называть причину смерти мужчины.

«Мой шурин Энтони Джерард Чикконе покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет. Он был сложным человеком», — написал Джо Генри.

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По его словам, с Энтони у них были близкие отношения. Джо Генри считает, что очень хорошо понимал покойного. Одной из главных ценностей в жизни он назвал семью.

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Отец Энтони Джерарда и Мадонны — итало-американец Сильвио Энтони. Он работал ведущим инженером-конструктором в оборонном бюро Chrysler. Их мать — Мадонна Луиз была франкоканадкой, работала техником рентгенографии. Кроме Энтона Джерарда и Мадонны в их семье, принадлежавшей к среднему классу, было еще четверо детей.

Ранее сообщалось, что эпатажная певица в 2023 году отправится в мировой тур. Пока список стран и городов, где споет Мадонна, не обнародован.