Скончался сонграйтер «Монти Пайтона»

Для родных уход Иннеса из жизни стал неожиданностью, так как, по их словам, мужчина ничем не болел. Однако сообщается, что смерть наступила «по естественным причинам и безболезненно».

Комика и музыканта называли «седьмым пайтоном». Он написал песни для кинофильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», а также последнего сезона телешоу «Монти Пайтон».

Сообщается, что у Иннеса остались жена и трое детей.