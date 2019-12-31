31 декабря 2019, 17:03
Скончался сонграйтер «Монти Пайтона»
Сотрудничавший с комик-группой «Монти Пайтон» сонграйтер Нил Иннес умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
Для родных уход Иннеса из жизни стал неожиданностью, так как, по их словам, мужчина ничем не болел. Однако сообщается, что смерть наступила «по естественным причинам и безболезненно».
Комика и музыканта называли «седьмым пайтоном». Он написал песни для кинофильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», а также последнего сезона телешоу «Монти Пайтон».
Сообщается, что у Иннеса остались жена и трое детей.