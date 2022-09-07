Скончался французский режиссер Жюст Жакен | 360°

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Скончался французский режиссер Жюст Жакен

Режиссер фильма «Эммануэль» Жакен скончался в возрасте 82 лет

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Французский режиссер Жюст Жакен, наиболее известный благодаря своему фильму «Эммануэль», умер в 82 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на секретаря семьи кинематографиста.

По данным агентства, Жакен скончался после продолжительной болезни 6 сентября в Бретани. Рядом с ним находились его дочь и жена.

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Режиссер больше всего известен по киноленте «Эммануэль», которую он снял в 1974 году. Главную роль сыграла Сильвия Кристель.

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Жюст Жакен родился в 1940 году в городе Виши. Кроме «Эммануэля» он снял такие фильмы, как «История О», «Частные коллекции», «Мадам Клод».

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