Скончался французский режиссер Жюст Жакен | 360°

Знаменитости 07 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Скончался французский режиссер Жюст Жакен Режиссер фильма «Эммануэль» Жакен скончался в возрасте 82 лет «Кинопоиск»

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Французский режиссер Жюст Жакен, наиболее известный благодаря своему фильму «Эммануэль», умер в 82 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на секретаря семьи кинематографиста.

По данным агентства, Жакен скончался после продолжительной болезни 6 сентября в Бретани. Рядом с ним находились его дочь и жена.

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Режиссер больше всего известен по киноленте «Эммануэль», которую он снял в 1974 году. Главную роль сыграла Сильвия Кристель.

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Жюст Жакен родился в 1940 году в городе Виши. Кроме «Эммануэля» он снял такие фильмы, как «История О», «Частные коллекции», «Мадам Клод».

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