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    18 апреля 2022, 19:11

    Скончался режиссер Леонид Хейфец

    Оксана Кириллова

    Умер режиссер, народный артист РФ и педагог Леонид Хейфец. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

    Скончался режиссер Леонид Хейфец

    Режиссеру было 87 лет.

    «На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость: Леонида Ефимовича не стало», — рассказал Заславский.

    Газета «Известия» напомнила самые известные постановки Леонида Хейфеца: «Рудин» по произведению Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» по книге Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова (1976), а также «Доходное место» по произведению Александра Островского (1978).

    Хейфец — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (окончил в 1963 году). Работал режиссером Рижского ТЮЗа, Центрального театра Советской Армии, Малого театра, ЦАТСА. С 1998 года оставался режиссером Московского академического театра имени Маяковского.

    С 1971 по 1980 год режиссер преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, позже — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Был профессором кафедры режиссуры драмы, худруком мастерской ГИТИСа.