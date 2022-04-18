Скончался режиссер Леонид Хейфец

Умер режиссер, народный артист РФ и педагог Леонид Хейфец. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Режиссеру было 87 лет.

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость: Леонида Ефимовича не стало», — рассказал Заславский.

Газета «Известия» напомнила самые известные постановки Леонида Хейфеца: «Рудин» по произведению Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» по книге Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова (1976), а также «Доходное место» по произведению Александра Островского (1978).

Хейфец — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (окончил в 1963 году). Работал режиссером Рижского ТЮЗа, Центрального театра Советской Армии, Малого театра, ЦАТСА. С 1998 года оставался режиссером Московского академического театра имени Маяковского.

С 1971 по 1980 год режиссер преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, позже — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Был профессором кафедры режиссуры драмы, худруком мастерской ГИТИСа.