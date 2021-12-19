Скончался режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

Режиссер фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания» народный артист РФ Андрей Малюков скончался в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

По ее словам, Малюков серьезно болел последние два года, «последней каплей» стал ковид. По причине последнего же прощание проводиться не будет, а место похорон на данный момент не определено.

«Мы с Андреем всю жизнь были вместе. Снимали вместе, работали вместе. Мои самые любимые фильмы у него — „В зоне особого внимания“ и „Мы из будущего“, в этой картине был композитором мой сын Иван Бурляев. Мы все скорбим, понимаем, что случилась страшная трагедия. Его очень любили», — рассказала Бондарчук.

Ранее режиссер и сценарист Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни. Причиной его смерти, согласно источникам, стала сердечная недостаточность. Его проводили аплодисментами в церкви Иоанна Богослова на Бронной в Москве, а гражданскую панихиду, согласно последней воле умершего, проводить не стали.